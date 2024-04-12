Осинцева (Одияк) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинцева (Одияк) Анна Ефимовна

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Место рождения

Шишаки, Полтавська область

Дата рождения

07.03.1896

Дата смерти

31.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1896

Отец: Одияк Евфимий Кондратьевич

Мать: Одияк Параскева Ивановна

Шишаки, Полтавська область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Осинцев Иван Павлович

Отец ребёнка: Осинцев Павел Данилович

Велижанка, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Ольга Павловна

Отец ребёнка: Осинцев Павел Данилович

Велижанка, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Кузьмина Нина Павловна

Отец ребёнка: Осинцев Павел Данилович

Велижанка, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Капиталина Павловна

Отец ребёнка: Осинцев Павел Данилович

Велижанка, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.10.1934

Дочь: Будько Мария Павловна

Отец ребёнка: Осинцев Павел Данилович

Зыково, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Осинцева Зоя Павловна

Отец ребёнка: Осинцев Павел Данилович

Велижанка, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осинцев Павел Данилович

Смерть
31.08.1979
Велижанка, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
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