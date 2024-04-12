Осинцева (Одияк) Анна Ефимовна
Место рождения
Дата рождения07.03.1896
Дата смерти31.08.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1896
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Осинцев Павел Данилович
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Ольга Павловна
Отец ребёнка: Осинцев Павел Данилович
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Кузьмина Нина Павловна
Отец ребёнка: Осинцев Павел Данилович
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Капиталина Павловна
Отец ребёнка: Осинцев Павел Данилович
Рождение ребёнка
15.10.1934
Дочь: Будько Мария Павловна
Отец ребёнка: Осинцев Павел Данилович
Зыково, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Осинцева Зоя Павловна
Отец ребёнка: Осинцев Павел Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.08.1979