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Одияк Параскева Ивановна

Место рождения

Шишаки, Полтавська область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Шишаки, Полтавська область
Рождение ребёнка
07.03.1896

Дочь: Осинцева Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Одияк Евфимий Кондратьевич

Шишаки, Полтавська область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Одияк Клавдия Ефимовна

Отец ребёнка: Одияк Евфимий Кондратьевич

Петропавловка, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Одияк Патрикея (?) Ефимовна

Отец ребёнка: Одияк Евфимий Кондратьевич

Велижанка, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.09.1904

Дочь: Одияк Евфиния Ефимовна

Отец ребёнка: Одияк Евфимий Кондратьевич

Петропавловка, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Одияк Иван Ефимович

Отец ребёнка: Одияк Евфимий Кондратьевич

Велижанка, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.03.1915

Сын: Одияк Павел Ефимович

Отец ребёнка: Одияк Евфимий Кондратьевич

Велижанка, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Национальнасть - украинец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Матрена Ефимовна

Отец ребёнка: Одияк Евфимий Кондратьевич

Велижанка, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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