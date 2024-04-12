Одияк Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
07.03.1896
Дочь: Осинцева Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Одияк Евфимий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Одияк Клавдия Ефимовна
Отец ребёнка: Одияк Евфимий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Одияк Патрикея (?) Ефимовна
Отец ребёнка: Одияк Евфимий Кондратьевич
Рождение ребёнка
13.09.1904
Дочь: Одияк Евфиния Ефимовна
Отец ребёнка: Одияк Евфимий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Одияк Иван Ефимович
Отец ребёнка: Одияк Евфимий Кондратьевич
Рождение ребёнка
?.03.1915
Сын: Одияк Павел Ефимович
Отец ребёнка: Одияк Евфимий Кондратьевич
Национальнасть - украинец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Матрена Ефимовна
Отец ребёнка: Одияк Евфимий Кондратьевич
Смерть
Неизвестно