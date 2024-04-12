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(Lõhmus) Hulja Petri Ewa

Место рождения

Улья, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1716 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Lõhmus Ulja Peeter (Hulja Peter)

Мать: Lõhmus Kert / Kerd

Улья, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
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