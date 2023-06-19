Lõhmus Ulja Peeter (Hulja Peter) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lõhmus Ulja Peeter (Hulja Peter)

Место рождения

Улья, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Улья, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
19.09.1723

Дочь: Teller Ingel

Мать ребёнка: Lõhmus Kert / Kerd

Улья, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Lõhmus Hulja Petri Nuut

Мать ребёнка: Lõhmus Kert / Kerd

Улья, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Hulja Petri Liso

Мать ребёнка: Lõhmus Kert / Kerd

Улья, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Hulja Petri Ewa

Мать ребёнка: Lõhmus Kert / Kerd

Улья, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Lõhmus Hulja Petri Ado (Ulja Aadu)

Мать ребёнка: Lõhmus Kert / Kerd

Улья, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Смерть
Неизвестно