Lõhmus Ulja Peeter (Hulja Peter)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1723
Дочь: Teller Ingel
Мать ребёнка: Lõhmus Kert / Kerd
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Lõhmus Kert / Kerd
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Hulja Petri Liso
Мать ребёнка: Lõhmus Kert / Kerd
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Hulja Petri Ewa
Мать ребёнка: Lõhmus Kert / Kerd
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Lõhmus Hulja Petri Ado (Ulja Aadu)
Мать ребёнка: Lõhmus Kert / Kerd
Смерть
Неизвестно