Илья Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Ефимович

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Место рождения

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1788 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Павел-старший Ильич

Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Ефим Ильич

Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Андрей Ильич

Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Павел-младший Ильич

Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Федосья Ильинична

Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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