Илья Ефимович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Павел-старший Ильич
Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Ефим Ильич
Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Андрей Ильич
Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Павел-младший Ильич
Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Федосья Ильинична
Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Сергеевна
Смерть
Неизвестно