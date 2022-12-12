Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Павел-старший Ильич
Отец ребёнка: Илья Ефимович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Ефим Ильич
Отец ребёнка: Илья Ефимович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Андрей Ильич
Отец ребёнка: Илья Ефимович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Павел-младший Ильич
Отец ребёнка: Илья Ефимович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Федосья Ильинична
Отец ребёнка: Илья Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Ефимович
Смерть
Неизвестно