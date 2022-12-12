Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Сергеевна

Евдокия Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Павел-старший Ильич

Отец ребёнка: Илья Ефимович

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Ефим Ильич

Отец ребёнка: Илья Ефимович

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Андрей Ильич

Отец ребёнка: Илья Ефимович

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Павел-младший Ильич

Отец ребёнка: Илья Ефимович

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Федосья Ильинична

Отец ребёнка: Илья Ефимович

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Ефимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close