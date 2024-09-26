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Алфер Афанасьев

Место рождения

Негошково

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Афанасий Кондратьев

Мать: Анна Степанова

Бракосочетание
Около 1791

Жена: Аксинья (Ксения) Ерофеева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Василиса Алферова

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Ерофеева

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Екатерина Алферова

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Ерофеева

Смерть
Неизвестно

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