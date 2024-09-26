Алфер Афанасьев
Место рожденияНегошково
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Афанасий Кондратьев
Мать: Анна Степанова
Бракосочетание
Около 1791
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Василиса Алферова
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Ерофеева
Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Екатерина Алферова
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Ерофеева
Смерть
Неизвестно