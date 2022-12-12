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(Казакова) Людмила Петровна
(Казакова) Людмила Петровна
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Место рождения
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
Дата рождения
1958
Пол
Женский
Отец
Казаков Петр Николаевич
1911 г.р.
Мать
Казакова (Фролова) Антонина Степановна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец:
Казаков Петр Николаевич
Мать:
Казакова Антонина Степановна
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
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