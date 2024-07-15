Рассадин Олег Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1966
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1966
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лариса
Рождение ребёнка
12.08.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Болдина Ирина Викторовна
Пенза, город Пенза, Пензенская область