Рассадин Олег Николаевич 23.04.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рассадин Олег Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1966

Пол

Мужской

Отец

Мать

1941 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1966

Отец: Рассадин Николай Иванович

Мать: Рассадина Валентина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лариса

Рождение ребёнка
12.08.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болдина Ирина Викторовна

Пенза, город Пенза, Пензенская область

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