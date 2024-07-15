Болдина Ирина Викторовна 22.02.1969 — найти родственников по фамилии на Familio
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Болдина Ирина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1969

Пол

Женский

Отец

1945 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1969

Отец: Болдин Виктор Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.08.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рассадин Олег Николаевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область

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