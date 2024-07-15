Болдина Ирина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1969
Отец: Болдин Виктор Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.08.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рассадин Олег Николаевич
Пенза, город Пенза, Пензенская область