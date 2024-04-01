Евдокия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1821 У кого кто родился 07/09.10.1821 Того же уезда и волости деревни Икорникова у крестьянина Адриана Иванова жена Овдотья Алексиева родила дочь Параскеву, которая молитвована священником Иаковом... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Иванов
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1821
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иванов
ИКОРНИКОВО МК-1821 У кого кто родился 07/09.10.1821 Того же уезда и волости деревни Икорникова у крестьянина Адриана Иванова жена Овдотья Алексиева родила дочь Параскеву, которая молитвована священн... Показать все
Рождение ребёнка
19.03.1824
Дочь: Матрона Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иванов
МК-1824 У кого кто родился 19/24.03.1824 Того же уезда и волости деревни Икорникова у крестьянина Адриана Иванова жена Овдотья Алексеева родила дочь Матрону, которая молитвована священником Иаковом П... Показать все
Рождение ребёнка
24.07.1826
Сын: Прохор Андреев
Отец ребёнка: Андрей Иванов
МК-1826 У кого кто родился 24/29.07.1826 Той же волости деревни Икорникова у крестьянина Адриана Иванова жена Овдотья Алексеева родила сына Прохора, которой молитвован и крещен священником Иаковом Пе... Показать все
Рождение ребёнка
25.09.1829
Сын: Андрей Андреев
Отец ребёнка: Андрей Иванов
МК-1829 У кого кто родился 25/29.09.1829 Того же уезда и волости деревни Икорникова у крестьянина Адриана Иванова жена Евдокия Алексеева родила сына Андрея, которой молитвован и крещен священником Иа... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1832
Сын: Мария Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иванов
МК-1832 У кого кто родился 18/21.02.1832 Осмнатцатаго числа той же волости деревни Икорникова у крестьянина Адриана Иванова и законной его жены Евдокии Алексеевой родилась дочь Марья Молитвовал, имя... Показать все
Смерть
Неизвестно