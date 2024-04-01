Евдокия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

МК-1821 У кого кто родился 07/09.10.1821 Того же уезда и волости деревни Икорникова у крестьянина Адриана Иванова жена Овдотья Алексиева родила дочь Параскеву, которая молитвована священником Иаковом... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Иванов

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.10.1821

Дочь: Параскева Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИКОРНИКОВО МК-1821 У кого кто родился 07/09.10.1821 Того же уезда и волости деревни Икорникова у крестьянина Адриана Иванова жена Овдотья Алексиева родила дочь Параскеву, которая молитвована священн... Показать все
Рождение ребёнка
19.03.1824

Дочь: Матрона Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1824 У кого кто родился 19/24.03.1824 Того же уезда и волости деревни Икорникова у крестьянина Адриана Иванова жена Овдотья Алексеева родила дочь Матрону, которая молитвована священником Иаковом П... Показать все
Рождение ребёнка
24.07.1826

Сын: Прохор Андреев

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1826 У кого кто родился 24/29.07.1826 Той же волости деревни Икорникова у крестьянина Адриана Иванова жена Овдотья Алексеева родила сына Прохора, которой молитвован и крещен священником Иаковом Пе... Показать все
Рождение ребёнка
25.09.1829

Сын: Андрей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1829 У кого кто родился 25/29.09.1829 Того же уезда и волости деревни Икорникова у крестьянина Адриана Иванова жена Евдокия Алексеева родила сына Андрея, которой молитвован и крещен священником Иа... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1832

Сын: Мария Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1832 У кого кто родился 18/21.02.1832 Осмнатцатаго числа той же волости деревни Икорникова у крестьянина Адриана Иванова и законной его жены Евдокии Алексеевой родилась дочь Марья Молитвовал, имя... Показать все
Смерть
Неизвестно

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