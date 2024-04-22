Матрона Андреева
Место рождения
Дата рождения19.03.1824
Дата смерти01.07.1824
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1824
Отец: Андрей Иванов
Мать: Евдокия Алексеева
МК-1824 У кого кто родился 19/24.03.1824 Того же уезда и волости деревни Икорникова у крестьянина Адриана Иванова жена Овдотья Алексеева родила дочь Матрону, которая молитвована священником Иаковом П... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.07.1824
МК-1824 Кто имянно померли 01.07.1824 Того же уезда и волости деревни Икорникова у крестьянина Адриана Иванова дочь Матрона, оная умершая погребена священником Иаковом Петровым с дьячком Тимофеем Ива... Показать все