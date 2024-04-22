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Матрона Андреева

Место рождения

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.03.1824

Дата смерти

01.07.1824

Пол

Женский

Отец

1795 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1824

Отец: Андрей Иванов

Мать: Евдокия Алексеева

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1824 У кого кто родился 19/24.03.1824 Того же уезда и волости деревни Икорникова у крестьянина Адриана Иванова жена Овдотья Алексеева родила дочь Матрону, которая молитвована священником Иаковом П... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
01.07.1824
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1824 Кто имянно померли 01.07.1824 Того же уезда и волости деревни Икорникова у крестьянина Адриана Иванова дочь Матрона, оная умершая погребена священником Иаковом Петровым с дьячком Тимофеем Ива... Показать все
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