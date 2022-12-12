Рыжова (Кубанцева) Александра Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова (Кубанцева) Александра Леонидовна

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

29.11.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
родилась на хуторе Анначин Багаевского района
Бракосочетание
Между 1977 и 1978

Муж: Рыжов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
26.10.1978

Дочь: Оксана Алексеевна

Отец ребёнка: Рыжов Алексей Алексеевич

Коломна, Коломенский, Московская область
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