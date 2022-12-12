Рыжова (Кубанцева) Александра Леонидовна
Место рождения
Дата рождения29.11.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
родилась на хуторе Анначин Багаевского района
Бракосочетание
Между 1977 и 1978
Рождение ребёнка
26.10.1978
Дочь: Оксана Алексеевна
Отец ребёнка: Рыжов Алексей Алексеевич
Коломна, Коломенский, Московская область