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Рыжов Алексей Алексеевич

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Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

10.03.1957

Дата смерти

06.08.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1957

Отец: Рыжов Алексей Егорович

Мать: Рыжова Анна Филипповна

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Между 1977 и 1978

Жена: Рыжова Александра Леонидовна

Рождение ребёнка
26.10.1978

Дочь: Оксана Алексеевна

Мать ребёнка: Рыжова Александра Леонидовна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
15.09.1983

Дочь: Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Козлова Ольга Александровна

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Ольга Александровна

Смерть
06.08.1997
Коломна, Коломенский, Московская область
Был в запое длительном, которыми страдал давно. С ним произошел эпилептический приступ от алкогольной интоксикации. Это было на улице не очень далеко от дома.
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