Рыжов Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения10.03.1957
Дата смерти06.08.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1957
Отец: Рыжов Алексей Егорович
Мать: Рыжова Анна Филипповна
Бракосочетание
Между 1977 и 1978
Рождение ребёнка
26.10.1978
Дочь: Оксана Алексеевна
Мать ребёнка: Рыжова Александра Леонидовна
Рождение ребёнка
15.09.1983
Дочь: Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Козлова Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.08.1997
Был в запое длительном, которыми страдал давно. С ним произошел эпилептический приступ от алкогольной интоксикации. Это было на улице не очень далеко от дома.