Лаукканен (неизвестно) Мария Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаукканен Алексей Эйнович
Отец ребёнка: Лаукканен Эйно Иванович
п. Калевала
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жилинская Елена Эйновна
Отец ребёнка: Лаукканен Эйно Иванович
п. Калевала Республики Карелия РФ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пьянкова Татьяна Эйновна
Отец ребёнка: Лаукканен Эйно Иванович
п. Калевала Республика Карелия РФ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
п. Калевала Республика Карелия РФ