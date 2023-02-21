Лаукканен Эйно Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаукканен Эйно Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лаукканен Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаукканен Алексей Эйнович

Мать ребёнка: Лаукканен Мария Стефановна

п. Калевала
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жилинская Елена Эйновна

Мать ребёнка: Лаукканен Мария Стефановна

п. Калевала Республики Карелия РФ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пьянкова Татьяна Эйновна

Мать ребёнка: Лаукканен Мария Стефановна

п. Калевала Республика Карелия РФ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаукканен Мария Стефановна

Смерть
Неизвестно
п. Калевала Республики Карелия РФ
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