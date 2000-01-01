Зогий Матрена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1902 ст.
Отец ребёнка: Зогин Трофим Аврамович
родился в с. Казанско-Богородское (Узунагач) Верненского уезда Семиреченской области.
Рождение ребёнка
03.10.1904 ст.
Отец ребёнка: Зогин Трофим Аврамович
Смерть
После 1945