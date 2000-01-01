Зогин (Зогий) Трофим Аврамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1902 ст.
Мать ребёнка: Зогий Матрена Алексеевна
родился в с. Казанско-Богородское (Узунагач) Верненского уезда Семиреченской области.
Рождение ребёнка
03.10.1904 ст.
Мать ребёнка: Зогий Матрена Алексеевна
Смерть
Неизвестно
умер в Семиреченской области.