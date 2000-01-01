Зогин (Зогий) Трофим Аврамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зогин (Зогий) Трофим Аврамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1902 ст.

Сын: Зогин Иван Трофимович

Мать ребёнка: Зогий Матрена Алексеевна

родился в с. Казанско-Богородское (Узунагач) Верненского уезда Семиреченской области.
Рождение ребёнка
03.10.1904 ст.

Сын: Зогин Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Зогий Матрена Алексеевна

Смерть
Неизвестно
умер в Семиреченской области.
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