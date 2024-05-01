Казила Марфа Пантелеймонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1798
Исходя из даты рождения единственного ребёнка.
Рождение ребёнка
13.08.1798 ст.
Сын: Казила Максим Терентьевич
Отец ребёнка: Казила Терентий Косьмин (Кузьмич)
Смерть
Неизвестно