Казила Марфа Пантелеймонова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Казила Марфа Пантелеймонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Очкино, Сумська область
Бракосочетание
Около 1798

Муж: Казила Терентий Косьмин (Кузьмич)

Исходя из даты рождения единственного ребёнка.
Рождение ребёнка
13.08.1798 ст.

Сын: Казила Максим Терентьевич

Отец ребёнка: Казила Терентий Косьмин (Кузьмич)

Очкино, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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