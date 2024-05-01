Казила Терентий Косьмин (Кузьмич) Около 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казила Терентий Косьмин (Кузьмич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Казила Косьма (Кузьма) Антонович

Мать: Казила Мария Феодосьевна

Исходя из даты рождения единственного ребёнка.
Место жительства
Неизвестно
Очкино, Сумська область
Бракосочетание
Около 1798

Жена: Казила Марфа Пантелеймонова

Исходя из даты рождения единственного ребёнка.
Рождение ребёнка
13.08.1798 ст.

Сын: Казила Максим Терентьевич

Мать ребёнка: Казила Марфа Пантелеймонова

Очкино, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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