Казила Терентий Косьмин (Кузьмич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Исходя из даты рождения единственного ребёнка.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1798
Исходя из даты рождения единственного ребёнка.
Рождение ребёнка
13.08.1798 ст.
Сын: Казила Максим Терентьевич
Мать ребёнка: Казила Марфа Пантелеймонова
Смерть
Неизвестно