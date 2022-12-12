Гедрова (Батт) Фрида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гедрова (Батт) Фрида Александровна

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Место рождения

Байкалово, Тобольский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

07.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1949

Отец: Батт Александр Георгиевич

Мать: Батт Генриетта Генриховна

Байкалово, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
13.06.1971

Сын: Гедров Александр Леонидович

Отец ребёнка: Гедров Леонид

Рождение ребёнка
05.02.1974

Сын: Гедров Алексей Леонидович

Отец ребёнка: Гедров Леонид

Рождение ребёнка
03.11.1982

Дочь: Гедрова Алена Леонидовна

Отец ребёнка: Гедров Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гедров Леонид

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