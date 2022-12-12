Гедрова (Батт) Фрида Александровна
Место рождения
Дата рождения07.01.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1949
Рождение ребёнка
13.06.1971
Сын: Гедров Александр Леонидович
Отец ребёнка: Гедров Леонид
Рождение ребёнка
05.02.1974
Сын: Гедров Алексей Леонидович
Отец ребёнка: Гедров Леонид
Рождение ребёнка
03.11.1982
Дочь: Гедрова Алена Леонидовна
Отец ребёнка: Гедров Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гедров Леонид