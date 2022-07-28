Гедров Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гедров Леонид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1948

Дата смерти

28.07.2022

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1971

Сын: Гедров Александр Леонидович

Мать ребёнка: Гедрова Фрида Александровна

Рождение ребёнка
05.02.1974

Сын: Гедров Алексей Леонидович

Мать ребёнка: Гедрова Фрида Александровна

Рождение ребёнка
03.11.1982

Дочь: Гедрова Алена Леонидовна

Мать ребёнка: Гедрова Фрида Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гедрова Фрида Александровна

Смерть
28.07.2022
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