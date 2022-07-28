Гедров Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1948
Дата смерти28.07.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1971
Сын: Гедров Александр Леонидович
Мать ребёнка: Гедрова Фрида Александровна
Рождение ребёнка
05.02.1974
Сын: Гедров Алексей Леонидович
Мать ребёнка: Гедрова Фрида Александровна
Рождение ребёнка
03.11.1982
Дочь: Гедрова Алена Леонидовна
Мать ребёнка: Гедрова Фрида Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.07.2022