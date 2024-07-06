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Чермашенцев Василий Лукьянович

Место рождения

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

28.12.1929

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1929

Отец: Чермошенцев Лукьян Ильич

Мать: Чермошенцева (Шуваева) Татьяна Ильинична

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Чермашенцева) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фесак (Чермашенцева) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: (Чермашенцева) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чермашенцев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: (Чермашенцева) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чермашенцев Евгений Васильевич

Мать ребёнка: (Чермашенцева) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чермашенцев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: (Чермашенцева) Валентина Александровна

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