Чермашенцев Василий Лукьянович
Место рождения
Дата рождения28.12.1929
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фесак (Чермашенцева) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: (Чермашенцева) Валентина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чермашенцев Сергей Васильевич
Мать ребёнка: (Чермашенцева) Валентина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чермашенцев Евгений Васильевич
Мать ребёнка: (Чермашенцева) Валентина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чермашенцев Андрей Васильевич
Мать ребёнка: (Чермашенцева) Валентина Александровна