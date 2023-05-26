Чеботарев Григорий Клеонидович /Кливонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарев Григорий Клеонидович /Кливонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чеботарев Клеонид / Кливонид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1905

Дочь: Никулина (Чеботарева) Павлина Григорьевна

Мать ребёнка: Чеботарева Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
21.02.1907

Сын: Чеботарев Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: Чеботарева Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Чеботарев Ларион Григорьевич

Мать ребёнка: Чеботарева Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Чеботарев Прокофий Григорьевич

Мать ребёнка: Чеботарева Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
08.11.1918

Дочь: Чеботарева Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Чеботарева Матрена Ивановна

Гуляево Октябрьского района
Смерть
Неизвестно

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