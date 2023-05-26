Чеботарев Григорий Клеонидович /Кливонидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Чеботарев Клеонид / Кливонид
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1905
Дочь: Никулина (Чеботарева) Павлина Григорьевна
Мать ребёнка: Чеботарева Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
21.02.1907
Сын: Чеботарев Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: Чеботарева Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Чеботарев Ларион Григорьевич
Мать ребёнка: Чеботарева Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Чеботарев Прокофий Григорьевич
Мать ребёнка: Чеботарева Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.1918
Дочь: Чеботарева Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Чеботарева Матрена Ивановна
Гуляево Октябрьского района
Смерть
Неизвестно