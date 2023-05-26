Чеботарева Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1905
Рождение ребёнка
21.02.1907
Сын: Чеботарев Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Чеботарев Григорий Клеонидович /Кливонидович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Чеботарев Ларион Григорьевич
Отец ребёнка: Чеботарев Григорий Клеонидович /Кливонидович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Чеботарев Прокофий Григорьевич
Отец ребёнка: Чеботарев Григорий Клеонидович /Кливонидович
Рождение ребёнка
08.11.1918
Дочь: Чеботарева Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Чеботарев Григорий Клеонидович /Кливонидович
Гуляево Октябрьского района
Смерть
Неизвестно