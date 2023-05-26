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Чеботарева Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1905

Дочь: Никулина (Чеботарева) Павлина Григорьевна

Отец ребёнка: Чеботарев Григорий Клеонидович /Кливонидович

Рождение ребёнка
21.02.1907

Сын: Чеботарев Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Чеботарев Григорий Клеонидович /Кливонидович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Чеботарев Ларион Григорьевич

Отец ребёнка: Чеботарев Григорий Клеонидович /Кливонидович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Чеботарев Прокофий Григорьевич

Отец ребёнка: Чеботарев Григорий Клеонидович /Кливонидович

Рождение ребёнка
08.11.1918

Дочь: Чеботарева Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Чеботарев Григорий Клеонидович /Кливонидович

Гуляево Октябрьского района
Смерть
Неизвестно

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