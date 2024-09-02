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Бородин Евфимий Стефанович

Место рождения

Новоповалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоповалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
ГАТО ф.170, оп.9, д.242 поручители по невесте Петр и Михаил Поповы, по жениху деревни Ново Павалихи
Бракосочетание
19.01.1845 ст.

Жена: Безсонова Пелагея Васильевна

Белоярское, Барнаульский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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