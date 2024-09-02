Бородин Евфимий Стефанович
Место рождения
Дата рождения1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАТО ф.170, оп.9, д.242 поручители по невесте Петр и Михаил Поповы, по жениху деревни Ново Павалихи
Бракосочетание
19.01.1845 ст.
Белоярское, Барнаульский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно