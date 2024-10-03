Парфенов-Фирсов-Ефимов-Стефанов-Яковлев (Иванов) Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.12.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
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Рождение
18.12.1854 ст.
Отец: Фирсов-Ефимов-Стефанов-Яковлев (Парфенов) Василий Иванович
Бракосочетание
30.01.1876 ст.
Рождение ребёнка
23.06.1878 ст.
Сын: Иванов-Парфенов-Фирсов-Ефимов-Стефанов-Яковлев-Костюхин (Васильев) Иоанн (Иван) Петрович
Мать ребёнка: Алипова-Дмитриева (Михайлова) Евфимия Ивановна
Смерть
Неизвестно