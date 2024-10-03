Парфенов-Фирсов-Ефимов-Стефанов-Яковлев (Иванов) Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенов-Фирсов-Ефимов-Стефанов-Яковлев (Иванов) Петр Васильевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.12.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1854 ст.

Отец: Фирсов-Ефимов-Стефанов-Яковлев (Парфенов) Василий Иванович

Мать: Иванова-Анисимова-Артемьева (Ефимова) Агафья Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.01.1876 ст.

Жена: Алипова-Дмитриева (Михайлова) Евфимия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.06.1878 ст.

Сын: Иванов-Парфенов-Фирсов-Ефимов-Стефанов-Яковлев-Костюхин (Васильев) Иоанн (Иван) Петрович

Мать ребёнка: Алипова-Дмитриева (Михайлова) Евфимия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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