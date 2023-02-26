Анна Афанасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Афанасиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишекин Иван Данилов

Рождение ребёнка
04.11.1892

Сын: Иванов Галактион Иванов

Отец ребёнка: Мишекин Иван Данилов

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Мишекина) Анна Иванова

Отец ребёнка: Мишекин Иван Данилов

Смерть
Неизвестно

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