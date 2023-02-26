Анна Афанасиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мишекин Иван Данилов
Рождение ребёнка
04.11.1892
Отец ребёнка: Мишекин Иван Данилов
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Мишекина) Анна Иванова
Отец ребёнка: Мишекин Иван Данилов
Смерть
Неизвестно