Иванов Галактион Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Галактион Иванов

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.11.1892

Дата смерти

19.07.1915

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

До 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1892

Отец: Мишекин Иван Данилов

Мать: Анна Афанасиева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.07.1915
Банковецкие позиции
Причина смерти: На войне пропал без вести
Военная служба
1915
ефрейтор 185-й пехотный Башкадыкларский полк
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