Иванов Галактион Иванов
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.11.1892
Дата смерти19.07.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1892
Отец: Мишекин Иван Данилов
Мать: Анна Афанасиева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.07.1915
Банковецкие позиции
Причина смерти: На войне пропал без вести
Военная служба
1915
ефрейтор 185-й пехотный Башкадыкларский полк