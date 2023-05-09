Мунтяну Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мунтяну Роман Константинович
Мать ребёнка: Мунтяну Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мунтяну Андрей Константинович
Мать ребёнка: Мунтяну Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мунтяну Максим Константинович
Мать ребёнка: Мунтяну Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мунтяну Мария