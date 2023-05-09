Мунтяну Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМунтяну Константин Александрович

Мунтяну Константин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мунтяну Александр Константинович

Мать: Мунтяну Анна Альфиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мунтяну Роман Константинович

Мать ребёнка: Мунтяну Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мунтяну Андрей Константинович

Мать ребёнка: Мунтяну Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мунтяну Максим Константинович

Мать ребёнка: Мунтяну Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мунтяну Мария

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close