Мунтяну Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мунтяну Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мунтяну Роман Константинович

Отец ребёнка: Мунтяну Константин Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мунтяну Андрей Константинович

Отец ребёнка: Мунтяну Константин Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мунтяну Максим Константинович

Отец ребёнка: Мунтяну Константин Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мунтяну Константин Александрович

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