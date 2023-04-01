Савиночева (Андреева) Мария Георгиевна
Место рождения
Дата рождения07.08.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1856 ст.
Бракосочетание
13.01.1885 ст.
Рождение ребёнка
20.10.1885 ст.
Дочь: Никитина- Терентьева (Трофимова) Пераскева Алексеевна
Отец ребёнка: Петров (Терентьев) Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
13.02.1888 ст.
Сын: Терентьев (Трофимов) Феодор Алексеевич
Отец ребёнка: Петров (Терентьев) Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
13.02.1892 ст.
Дочь: Жданова (Трофимова) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Петров (Терентьев) Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
04.05.1896 ст.
Дочь: Терентьева-Жданова (Трофимова) Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Петров (Терентьев) Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
30.12.1898 ст.
Смерть
Неизвестно