Савиночева (Андреева) Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиночева (Андреева) Мария Георгиевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.08.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1856 ст.

Отец: Савиночев (Савинов) Георгий Андреевич

Мать: Савиночева (Кондратьева) Дарья Яковлевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.01.1885 ст.

Муж: Петров (Терентьев) Алексей Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1885 ст.

Дочь: Никитина- Терентьева (Трофимова) Пераскева Алексеевна

Отец ребёнка: Петров (Терентьев) Алексей Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1888 ст.

Сын: Терентьев (Трофимов) Феодор Алексеевич

Отец ребёнка: Петров (Терентьев) Алексей Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1892 ст.

Дочь: Жданова (Трофимова) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Петров (Терентьев) Алексей Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.05.1896 ст.

Дочь: Терентьева-Жданова (Трофимова) Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Петров (Терентьев) Алексей Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.12.1898 ст.

Сын: Терентьев-Жданов (Трофимов) Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Петров (Терентьев) Алексей Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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