Савиночева (Кондратьева) Дарья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения04.03.1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1839 ст.
Бракосочетание
02.10.1855 ст.
Рождение ребёнка
07.08.1856 ст.
Дочь: Савиночева Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Савиночев Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
27.01.1868 ст.
Сын: Савиночев Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Савиночев Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
17.06.1870 ст.
Сын: Савиночев Макарий Георгиевич
Отец ребёнка: Савиночев Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
07.10.1872 ст.
Дочь: Савиночева Пелагея Георгиевна
Отец ребёнка: Савиночев Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
22.08.1875 ст.
Дочь: Савиночева Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Савиночев Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
14.08.1879 ст.
Дочь: Савиночева Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Савиночев Георгий Андреевич
Смерть
Неизвестно