Савиночева (Кондратьева) Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиночева (Кондратьева) Дарья Яковлевна

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.03.1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1839 ст.

Отец: Авраамов Яков Кондратьевич

Мать: Захарова Матрона Павловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.10.1855 ст.

Муж: Савиночев Георгий Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.08.1856 ст.

Дочь: Савиночева Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Савиночев Георгий Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.01.1868 ст.

Сын: Савиночев Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Савиночев Георгий Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.06.1870 ст.

Сын: Савиночев Макарий Георгиевич

Отец ребёнка: Савиночев Георгий Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.10.1872 ст.

Дочь: Савиночева Пелагея Георгиевна

Отец ребёнка: Савиночев Георгий Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.08.1875 ст.

Дочь: Савиночева Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Савиночев Георгий Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1879 ст.

Дочь: Савиночева Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Савиночев Георгий Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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