Петр Фролов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Фролов

Петр Фролов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1785 г.р.

Мать

Дети

Около 1832 г.р.
Около 1835 г.р.
Около 1838 г.р.
Около 1843 г.р.
Около 1853 г.р.

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Фрол Иванов

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Парасковья Федотова

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Никита Петров

Мать ребёнка: Парасковья Федотова

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Патрикий Петров

Мать ребёнка: Парасковья Федотова

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Цветков Андрей Петров

Мать ребёнка: Парасковья Федотова

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Марфа Петрова

Мать ребёнка: Парасковья Федотова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.