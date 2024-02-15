Петр Фролов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Фрол Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Парасковья Федотова
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Никита Петров
Мать ребёнка: Парасковья Федотова
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Патрикий Петров
Мать ребёнка: Парасковья Федотова
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Парасковья Федотова
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Марфа Петрова
Мать ребёнка: Парасковья Федотова
Смерть
Неизвестно