Парасковья Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарасковья Федотова

Парасковья Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1832 г.р.
Около 1835 г.р.
Около 1838 г.р.
Около 1843 г.р.
Около 1853 г.р.

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Петр Фролов

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Никита Петров

Отец ребёнка: Петр Фролов

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Патрикий Петров

Отец ребёнка: Петр Фролов

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Цветков Андрей Петров

Отец ребёнка: Петр Фролов

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Петр Фролов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.