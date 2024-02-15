Парасковья Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Петр Фролов
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Никита Петров
Отец ребёнка: Петр Фролов
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Патрикий Петров
Отец ребёнка: Петр Фролов
Рождение ребёнка
Около 1843
Отец ребёнка: Петр Фролов
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Петр Фролов
Смерть
Неизвестно