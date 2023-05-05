Фаустова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаустова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаустова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Фаустов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаустов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Фаустов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаустов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Фаустов Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаустов Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно

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