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Фаустов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1935

Дата смерти

23.02.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1935

Отец: Фаустов Михаил Иванович

Мать: Коробкина Елизавета Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаустова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Фаустова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаустов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Фаустова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаустов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Фаустова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаустова Анна Ивановна

Смерть
23.02.2021
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