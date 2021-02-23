Фаустов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1935
Дата смерти23.02.2021
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаустова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Фаустова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаустов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Фаустова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фаустова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фаустова Анна Ивановна
Смерть
23.02.2021