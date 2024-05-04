Соколова (Некрасова) Ольга Порфирьевна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1967.?.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
1917.?.?
Дочь: Никитина (Соколова) Нина Александровна
Отец ребёнка: Соколов Александр Петрович
Образование
Неизвестно
Тульское Епархиальное женское училище
Бракосочетание
29.06.1911
Смерть
1967.?.?
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Преображенское кладбище