Соколова (Некрасова) Ольга Порфирьевна 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколова (Некрасова) Ольга Порфирьевна

Место рождения

Спас-Конино, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

1967.?.?

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Некрасов Порфирий Алексеев

Мать: Некрасова (Извольская) Анастасия Тимофеева

Спас-Конино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1917.?.?

Дочь: Никитина (Соколова) Нина Александровна

Отец ребёнка: Соколов Александр Петрович

Спас-Конино, город Алексин, Тульская область
Образование
Неизвестно
Тульское Епархиальное женское училище
Бракосочетание
29.06.1911

Муж: Соколов Александр Петрович

Смерть
1967.?.?
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Преображенское кладбище

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