Кулакова Агафья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулаковъ Никита
Рождение ребёнка
1766
Сын: Кулаковъ Кузьма
Отец ребёнка: Кулаковъ Никита
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Волкова Зоркова (Кулакова) Евдокия
Отец ребёнка: Кулаковъ Никита
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Кулаковъ Никита
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Кулакова) Дарья
Отец ребёнка: Кулаковъ Никита
Рождение ребёнка
20.06.1785
Отец ребёнка: Кулаковъ Никита
Рождение ребёнка
15.01.1788
Сын: Кулаковъ Петръ
Отец ребёнка: Кулаковъ Никита