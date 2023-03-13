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Кулакова Агафья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаковъ Никита

Рождение ребёнка
1766

Сын: Кулаковъ Кузьма

Отец ребёнка: Кулаковъ Никита

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Волкова Зоркова (Кулакова) Евдокия

Отец ребёнка: Кулаковъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кулаковъ Клочковъ Яковъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Кулакова) Дарья

Отец ребёнка: Кулаковъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1785

Сын: Кулаковъ Клочковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1788

Сын: Кулаковъ Петръ

Отец ребёнка: Кулаковъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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