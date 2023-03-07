Волкова Зоркова (Кулакова) Евдокия
Место рождения
Дата рождения1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Кулаковъ Никита
Мать: Кулакова Агафья Петрова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Волковъ Клементий
Рождение ребёнка
20.10.1799
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Зорковъ Антонъ
Рождение ребёнка
28.08.1800
Сын: Волковъ Никита
Отец ребёнка: Волковъ Клементий
Рождение ребёнка
29.11.1802
Сын: Зорковъ Яковъ
Отец ребёнка: Зорковъ Антонъ
Рождение ребёнка
27.11.1804
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Зорковъ Антонъ
Рождение ребёнка
1804
Сын: Зорковъ Григорий
Отец ребёнка: Зорковъ Антонъ
Рождение ребёнка
19.06.1807
Дочь: Зоркова Акулина Агрофена
Отец ребёнка: Зорковъ Антонъ
Рождение ребёнка
19.09.1809
Дочь: Мамыкина Фекла
Отец ребёнка: Зорковъ Антонъ
Рождение ребёнка
17.07.1811
Дочь: Зоркова Марина
Отец ребёнка: Зорковъ Антонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зорковъ Антонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волковъ Клементий