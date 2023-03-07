Волкова Зоркова (Кулакова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Зоркова (Кулакова) Евдокия

Волкова Зоркова (Кулакова) Евдокия

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Кулаковъ Никита

Мать: Кулакова Агафья Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Волковъ Клементий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1799

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Зорковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1800

Сын: Волковъ Никита

Отец ребёнка: Волковъ Клементий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1802

Сын: Зорковъ Яковъ

Отец ребёнка: Зорковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1804

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Зорковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Зорковъ Григорий

Отец ребёнка: Зорковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.06.1807

Дочь: Зоркова Акулина Агрофена

Отец ребёнка: Зорковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1809

Дочь: Мамыкина Фекла

Отец ребёнка: Зорковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1811

Дочь: Зоркова Марина

Отец ребёнка: Зорковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорковъ Антонъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Клементий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close