Сиземов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиземов Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Капиталина Маркеловна

Рождение ребёнка
02.10.1909

Дочь: Сиземова Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Маслова Капиталина Маркеловна

Рождение ребёнка
15.10.1910

Сын: Сиземов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Маслова Капиталина Маркеловна

Смерть
Неизвестно

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