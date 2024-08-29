Сиземов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1909
Дочь: Сиземова Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Маслова Капиталина Маркеловна
Рождение ребёнка
15.10.1910
Сын: Сиземов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Маслова Капиталина Маркеловна
Смерть
Неизвестно