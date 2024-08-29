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Маслова Капиталина Маркеловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маслов Маркел Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиземов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
02.10.1909

Дочь: Сиземова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Сиземов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
15.10.1910

Сын: Сиземов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Сиземов Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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