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Якубцов Юрий Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Дата смерти

?.04.2010

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

До 1933 г.р.

Жена

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Дети

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После 1975 г.р.
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Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Якубцов Юрий Сергеевич

Мать: Якубцова Зинаида

Бракосочетание
До 1973

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

городской поселок Ушачи, Ушачский район, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
После 1975

Сын: Не Известно Василий известно

Мать ребёнка: не указана

г. п. Ушачи, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
внебрачный сын
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

городской поселок Ушачи, Ушачский район, Витебская область, Беларусь
Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Место жительства
Неизвестно
городской поселок Ушачи, Ушачский район, Витебская область, Беларусь
Смерть
?.04.2010
городской поселок Ушачи, Ушачский район, Витебская область, Беларусь
Причина смерти: рак
Похороны
Неизвестно
кладбище, городской поселок Ушачи, Ушачский район, Витебская область, Беларусь
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