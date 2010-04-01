Якубцов Юрий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
Дата смерти?.04.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: Якубцов Юрий Сергеевич
Мать: Якубцова Зинаида
Бракосочетание
До 1973
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
городской поселок Ушачи, Ушачский район, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
После 1975
Сын: Не Известно Василий известно
Мать ребёнка: не указана
г. п. Ушачи, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
внебрачный сын
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
городской поселок Ушачи, Ушачский район, Витебская область, Беларусь
Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Место жительства
Неизвестно
городской поселок Ушачи, Ушачский район, Витебская область, Беларусь
Смерть
?.04.2010
городской поселок Ушачи, Ушачский район, Витебская область, Беларусь
Причина смерти: рак
Похороны
Неизвестно
кладбище, городской поселок Ушачи, Ушачский район, Витебская область, Беларусь