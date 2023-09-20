Корноухова (дев.Шубина) Матрона Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корноухова (дев.Шубина) Матрона Кузьминична

Место рождения

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корноухов Яков Иванович

Рождение ребёнка
01.04.1890

Сын: Корноухов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Корноухов Яков Иванович

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.02.1893

Сын: Корноухов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Корноухов Яков Иванович

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: (дев.Корноухова) Антонина Яковлевна

Отец ребёнка: Корноухов Яков Иванович

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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