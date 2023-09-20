Корноухова (дев.Шубина) Матрона Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1890
Сын: Корноухов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Корноухов Яков Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1893
Отец ребёнка: Корноухов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (дев.Корноухова) Антонина Яковлевна
Отец ребёнка: Корноухов Яков Иванович
Смерть
Неизвестно