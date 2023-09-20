Корноухов Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиПосле 1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1890
Сын: Корноухов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Корноухова (дев.Шубина) Матрона Кузьминична
Рождение ребёнка
14.02.1893
Мать ребёнка: Корноухова (дев.Шубина) Матрона Кузьминична
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (дев.Корноухова) Антонина Яковлевна
Мать ребёнка: Корноухова (дев.Шубина) Матрона Кузьминична
Смерть
После 1893