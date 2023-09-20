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Корноухов Яков Иванович

Место рождения

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

После 1893

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Корноухов Иван Васильевич

Мать: Корноухова Степанида Матвеевна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корноухова (дев.Шубина) Матрона Кузьминична

Рождение ребёнка
01.04.1890

Сын: Корноухов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Корноухова (дев.Шубина) Матрона Кузьминична

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.02.1893

Сын: Корноухов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Корноухова (дев.Шубина) Матрона Кузьминична

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: (дев.Корноухова) Антонина Яковлевна

Мать ребёнка: Корноухова (дев.Шубина) Матрона Кузьминична

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
После 1893

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