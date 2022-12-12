Пенькова (Лубягина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиМежду 1781 и 1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Пенькова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Пеньков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Пеньков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Пеньков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Мокрецова Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Пеньков Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1781 и 1783