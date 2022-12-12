Пенькова (Лубягина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова (Лубягина) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Между 1781 и 1783

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Пенькова Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Пеньков Фёдор Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1767

Сын: Пеньков Сидор Фёдорович

Отец ребёнка: Пеньков Фёдор Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1769

Сын: Пеньков Миней Фёдорович

Отец ребёнка: Пеньков Фёдор Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Мокрецова Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Пеньков Фёдор Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеньков Фёдор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1781 и 1783
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