Пеньков Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смерти1803
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Пеньков Иван Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Пенькова Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Пенькова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Пенькова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Пенькова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Мокрецова Надежда Фёдоровна
Мать ребёнка: Пенькова Анна Ивановна
Бракосочетание
Между 1781 и 1783
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пенькова Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1803