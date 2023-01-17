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Пеньков Фёдор Иванович

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1740

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Пеньков Иван Фёдорович

Мать: не указана

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Пенькова Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Пенькова Анна Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1767

Сын: Пеньков Сидор Фёдорович

Мать ребёнка: Пенькова Анна Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1769

Сын: Пеньков Миней Фёдорович

Мать ребёнка: Пенькова Анна Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Мокрецова Надежда Фёдоровна

Мать ребёнка: Пенькова Анна Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Между 1781 и 1783

Жена: Пенькова Евдокия Герасимовна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенькова Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1803
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