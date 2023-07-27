Лопатникова (Лопатникова) Фекла
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Лопатников Кузьма
Мордовская ССР
Рождение ребёнка
1925
Сын: Лопатников (lopatnikov) Николай Кузьмич (Nikolay Kuzmich)
Отец ребёнка: Лопатников Кузьма
Россия
Рождение ребёнка
28.08.1936
Отец ребёнка: Лопатников Кузьма
Мордовская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопатников Алексей Кузьмич
Отец ребёнка: Лопатников Кузьма
Мордовская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопатников Филипп Кузьмич
Отец ребёнка: Лопатников Кузьма
Мордовская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лопатников Кузьма
Мордовская ССР
Смерть
1980
Липецк, город Липецк, Липецкая область