Лопатникова (Лопатникова) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатникова (Лопатникова) Фекла

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1915

Сын: Лопатников Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Лопатников Кузьма

Мордовская ССР
Рождение ребёнка
1925

Сын: Лопатников (lopatnikov) Николай Кузьмич (Nikolay Kuzmich)

Отец ребёнка: Лопатников Кузьма

Россия
Рождение ребёнка
28.08.1936

Сын: Лопатников Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Лопатников Кузьма

Мордовская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатников Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Лопатников Кузьма

Мордовская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатников Филипп Кузьмич

Отец ребёнка: Лопатников Кузьма

Мордовская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатников Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Лопатников Кузьма

Мордовская ССР
Смерть
1980
Липецк, город Липецк, Липецкая область
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