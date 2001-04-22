Лопатников Иван Кузьмич
Место рожденияМордовская ССР
Дата рождения28.08.1936
Дата смерти22.04.2001
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1936
Отец: Лопатников Кузьма
Мать: Лопатникова Фекла
Мордовская ССР
Рождение ребёнка
07.09.1961
Сын: Лопатников Андрей Иванович
Мать ребёнка: Лопатникова (шитова) Петровна
Кировская обл.
Рождение ребёнка
16.?.?
Дочь: Фадеева (лопатникова) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Лопатникова (шитова) Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопатников ?
Мать ребёнка: Лопатникова (шитова) Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Намятова (лопатникова) ?
Мать ребёнка: Лопатникова (шитова) Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопатников ?
Мать ребёнка: Лопатникова (шитова) Петровна
Смерть
22.04.2001
с.Черновское
Похороны
Неизвестно
Черновское