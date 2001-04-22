Лопатников Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопатников Иван Кузьмич

Лопатников Иван Кузьмич

Место рождения

Мордовская ССР

Дата рождения

28.08.1936

Дата смерти

22.04.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1936

Отец: Лопатников Кузьма

Мать: Лопатникова Фекла

Мордовская ССР
Рождение ребёнка
07.09.1961

Сын: Лопатников Андрей Иванович

Мать ребёнка: Лопатникова (шитова) Петровна

Кировская обл.
Рождение ребёнка
16.?.?

Дочь: Фадеева (лопатникова) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Лопатникова (шитова) Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатников ?

Мать ребёнка: Лопатникова (шитова) Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Намятова (лопатникова) ?

Мать ребёнка: Лопатникова (шитова) Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатников ?

Мать ребёнка: Лопатникова (шитова) Петровна

Смерть
22.04.2001
с.Черновское
Похороны
Неизвестно
Черновское
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close