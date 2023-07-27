Лопатникова (Шитова) (Шитова) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатникова (Шитова) (Шитова) Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шитов (shitov) Петр Екимович (Petr Yekimovich)

Мать: Шитова (шульмина) Анисья Даниловна

Рождение ребёнка
07.09.1961

Сын: Лопатников Андрей Иванович

Отец ребёнка: Лопатников Иван Кузьмич

Кировская обл.
Рождение ребёнка
16.?.?

Дочь: Фадеева (лопатникова) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Лопатников Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатников ?

Отец ребёнка: Лопатников Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Намятова (лопатникова) ?

Отец ребёнка: Лопатников Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатников ?

Отец ребёнка: Лопатников Иван Кузьмич

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