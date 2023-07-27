Лопатникова (Шитова) (Шитова) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1961
Сын: Лопатников Андрей Иванович
Отец ребёнка: Лопатников Иван Кузьмич
Кировская обл.
Рождение ребёнка
16.?.?
Дочь: Фадеева (лопатникова) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Лопатников Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопатников ?
Отец ребёнка: Лопатников Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Намятова (лопатникова) ?
Отец ребёнка: Лопатников Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопатников ?
Отец ребёнка: Лопатников Иван Кузьмич